В 2022 году более 11 тысяч курян позвонили на «горячую линию» Отделения Пенсионного фонда РФ

Также часто обращались с вопросами получения материнского капитала Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в областной администрации, за шесть месяцев 2022 года по телефону «горячей линии» Отделения ПФР проконсультировалось 11 323 человека. Чаще всего курян интересовали темы социальных выплат на детей, пенсий и их индексации, получения и расхода материнского капитала. Помимо этого, часто обращались с вопросами оформления справок и документов, а также использования электронных сервисов.

Напомним, в Курской области получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию ПФР, можно по единому многоканальному телефону: 8-800-600-06-52. Время работы горячей линии – с 9:00 до 18:00, без перерыва.