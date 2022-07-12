12 июля в Курске ремонтируют дороги на пяти улицах

Работы проходят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, как сообщают в региональном комитете транспорта и дорог, ремонт запланирован на дорожных участках пяти улиц.

Так, на улицах Кирова, Почтовой и Садовой будут устанавливать бортовые камни. На Нижней Луговой продолжат фрезерование существующего покрытия, а на Чехова продолжится разработка грунта под монтаж бортовых камней.

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении транспорта на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.