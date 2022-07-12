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Общество12 июля 2022 8:32

В Курской области открыли памятник жертвам ДТП

Почтили память тех, кто погиб в результате дорожных аварий
Кристина ГОРБАТЕНКО
Памятник установили возле здания регионального УГИБДД

Памятник установили возле здания регионального УГИБДД

Фото: УМВД России по Курской области.

11 июля в Курске почтили память тех, кто погиб в результате дорожных аварий - возле здания регионального УГИБДД открыли памятник жертвам ДТП. На мероприятии присутствовали руководство Госавтоинспекции, сотрудники полиции и родственники погибших участников дорожного движения.

В региональном УМВД рассказывают, что в торжественном открытии также приняли участие и ветераны Госавтоинспекций Белгородской, Орловской и Московской областей. Они специально приехали в Курскую область ради этого события.

Присутствующие призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности на дорогах и обратили внимание на важность снижения скорости движения, ведь это позволит предотвратить множество смертей и серьезных травм.