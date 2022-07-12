13 июля в Сеймском округе Курска отключат газ

Газа не будет с 09:00 до 21:00 Фото: Архив "КП"

В городском управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что 13 июля в Сеймском округе отключат газ. Причина – неотложные ремонтные работы на газопроводе. Газа не будет с 09:00 до 21:00.

Так, в период проведения работ газ отключат сразу по нескольким улицам:

Объездная, 4,

ПЛК 75-111, 50-76,

Менделеева,

Юности,

Присеймская,

Солнечная,

Ясная,

1-й, 2-й Ясные пер-ки,

ул. Крюкова,

1-й, 2-й, 3-й Промышленные пер-ки,

1-я, 2-я, 3-я, 4-я Лесная,

Лесной пр-д,

1-я, 2-я, 3-я Цветовская,

Цветовский пер-к,

Городская,

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Поселковая,

Искристая,

Изумрудная,

Трубная,

Фруктовая,

Аллейная,

1-я, 2-я Силикатная,

Хвойная,

Радужная,

Раздольная,

Раздольный пер-к,

1-я, 2-я Огородная,

Кольцевая,

Придорожная,

а так же п. Ворошнево.

Справки по телефону: 39-99-61.