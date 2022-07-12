13 июля в Сеймском округе Курска отключат газ

Газа не будет с 09:00 до 21:00
Фото: Архив "КП"
В городском управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что 13 июля в Сеймском округе отключат газ. Причина – неотложные ремонтные работы на газопроводе. Газа не будет с 09:00 до 21:00.
Так, в период проведения работ газ отключат сразу по нескольким улицам:
Объездная, 4,
ПЛК 75-111, 50-76,
Менделеева,
Юности,
Присеймская,
Солнечная,
Ясная,
1-й, 2-й Ясные пер-ки,
ул. Крюкова,
1-й, 2-й, 3-й Промышленные пер-ки,
1-я, 2-я, 3-я, 4-я Лесная,
Лесной пр-д,
1-я, 2-я, 3-я Цветовская,
Цветовский пер-к,
Городская,
1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Поселковая,
Искристая,
Изумрудная,
Трубная,
Фруктовая,
Аллейная,
1-я, 2-я Силикатная,
Хвойная,
Радужная,
Раздольная,
Раздольный пер-к,
1-я, 2-я Огородная,
Кольцевая,
Придорожная,
а так же п. Ворошнево.
Справки по телефону: 39-99-61.