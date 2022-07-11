Экотакси в Курске теперь будет принимать одежду

Старые вещи теперь можно сдать волонтерам Фото: Светлана ВОЛКОВА

В минувшие выходные волонтеры Экотакси приняли 250 килограммов вторсырья. Следующий рейд состоится 31 июля.

Расписание:

10.00 - 10.20 - парковка кинотеатр "Родина" (ул.Менделеева, 31)

10.30 - 10.50 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

11.00 - 11.20 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)

11.40 - 12.00 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

12.20 - 12.40 - пр. Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью)

12.50 - 13.10 - парковка Гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48)

Кстати, теперь волонтеры будут принимать и старую одежду, а также постельное белье, ткани и полотенца.

Вещи следует постирать, просушить и сложить в отдельный пакет, его нужно завязать.

К сдаче не принимаются нижнее белье, носки и колготки. Не примут волонтеры и старые меховые и кожаные изделия, обувь, сумки, мягкие игрушки и аксессуары – их, как и нательное белье, нельзя переработать.

Перед сдачей экоактивисты рекомендуют тщательно проверить карманы одежды, чтобы не забыть там деньги, документы, ключи.