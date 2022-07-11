В Курске благоустраивают парк на Союзной

В Курске идет благоустройство общественных территорий
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Завершается первый этап благоустройства парка на пересечении улиц Союзная и Куйбышева.
Об этом рассказали в комитете городского хозяйства. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 97%. В этом году в рамках первого этапа благоустройства установили универсальные спортивную и волейбольную площадки.
В парке поставят спортивные площадки с твердым, всесезонным, дренажным покрытием, освещением и ограждением, чтобы спортом можно было заниматься круглогодично и в любое время суток.
Сейчас на объекте закрепляют все элементы.
Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Дизайн парка выбирали сами жители. Стоимость работ, которые выполнены в этом году — семь миллионов рублей из консолидированного бюджета.
Полностью завершить благоустройство парка планируют в следующем году. На это предусмотрено более 67 миллионов рублей, сообщили в администрации региона.