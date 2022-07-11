В Курске благоустраивают парк на Союзной

В Курске идет благоустройство общественных территорий Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершается первый этап благоустройства парка на пересечении улиц Союзная и Куйбышева.

Об этом рассказали в комитете городского хозяйства. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 97%. В этом году в рамках первого этапа благоустройства установили универсальные спортивную и волейбольную площадки.

В парке поставят спортивные площадки с твердым, всесезонным, дренажным покрытием, освещением и ограждением, чтобы спортом можно было заниматься круглогодично и в любое время суток.

Сейчас на объекте закрепляют все элементы.

Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Дизайн парка выбирали сами жители. Стоимость работ, которые выполнены в этом году — семь миллионов рублей из консолидированного бюджета.

Полностью завершить благоустройство парка планируют в следующем году. На это предусмотрено более 67 миллионов рублей, сообщили в администрации региона.