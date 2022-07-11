Курянка Нелли Хрипкова завоевала семь медалей на всероссийской летней Спартакиаде

Слева направо: Артем Демченко, Нелли Хрипкова, Анна Разинькова и Ростислав Шатунов. Фото со страницы комитета по ФК и спорту Курской области в VK.

Около 100 участников из 11 регионов страны вели борьбу в четырех видах спорта: легкой атлетике, настольном теннисе, дартсе и спортивном ориентировании. Все трое курян, которых тренирует Анна Разинькова, вернулись домой с медалями.

Нелли Хрипкова семь раз поднималась на пьедестал почета. В ее активе второе место в беге на 200 метров и шесть третьих мест – в беге на 100 метров, в прыжках в длину, в толкании ядра, в настольном теннисе, в дартсе и спортивном ориентировании.

Артем Демченко стал обладателем четырех медалей. Он победил в толкании ядра, занял второе место в настольном теннисе, финишировал третьим в дартсе и спортивном ориентировании. Ростислав Шатунов стал вторым в толкании ядра и в спортивном ориентировании.