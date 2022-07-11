С начала июля в Курской области утонули четыре человека

Курян просят быть осторожными на воде Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала июля в Курске значительно возросла статистика гибели людей на водоемах города.

Если в июне 2022 года в областном центре утонул только один человек, то за десять дней июля на водоемах погибли уже четыре человека, один из них - ребенок.

10 июля в техническом водоеме ТЭЦ-1 утонул мужчина.

Для контроля за обстановкой на водоемах и предупреждения несчастных случаев в выходные дни работали оперативные группы. На помощь сотрудникам пришли и волонтеры.

Вооружившись листовками, ребята отправились на пляжи города, где еще раз напомнили отдыхающим о правилах безопасного отдыха.

Не остались без внимания и дикие пляжи. Студенты вместе с сотрудниками управления по делам ГО и ЧС проводили разъяснительные беседы с купающимися в необорудованных местах, предупреждали об опасности купания пьяным и опасности оставлять детей без присмотра.