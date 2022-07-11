В Курской области отметят День жатвы

Участники мероприятия смогут познакомиться с русскими традициями Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 июля в 10:00 на хуторе Песочное в Медвенском районе пройдет историческая реконструкция Дня жатвы – праздника в честь сбора урожая с полей.

Гости мероприятия смогут попробовать свои силы в работе косой и серпом, собрать снопы, погулять по лесу, искупаться в пруду, наловить сомов и карасей, сделать атмосферные фотографии.

Также посетителей ждут мастер-класс по танцу «Тимоня», выступление вокального ансамбля «Вольница», блюда традиционной русской кухни и летние забавы. Приглашаются все желающие! Для детей вход бесплатный, для взрослых – 200 рублей.