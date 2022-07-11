12 июля курский «Авангард» встретится с болельщиками

Можно будет взять автографы, сфотографироваться или просто пожелать удачи команде в предстоящем сезоне. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Во вторник, 12 июля, тренерский штаб и футболисты «Авангарда» встретятся со своими болельщиками. В рамках мероприятия можно познакомиться с новобранцами команды, задать интересующие вопросы, взять автографы, сфотографироваться или просто пожелать удачи команде в предстоящем сезоне. Встреча состоится на северной трибуне стадиона «Трудовые резервы». Начало в 19:00.

Напомним, что куряне вчера разгромили в Белгороде местный «Салют» (3:0), а уже 16 июля стартуют во второй лиге ФНЛ домашним матчем против тамбовской «Академии футбол».