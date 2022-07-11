Куряне могут сделать бесплатно прививку от бешенства своим питомцам

Вакцинируют животных старше двух месяцев Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская городская станция по борьбе с болезнями животных продолжает бесплатную выездную вакцинацию домашних животных от бешенства.

Прививку от бешенства делают животному старше двух месяцев. В июле пройдет шесть выездов:

- 13 июля на Энтузиастов, 6 и проспект Дружбы, 3.

- 14 июля на Косухина, 41 и 24.

- 20 июля на улице Рябиновая, 26 А и Росинка, 6.

- 21 июля на улицах Республиканская, 24-Б и Краснознаменная, 9-А.

- 27 июля на улице Аэродромная, 7 и проспекте Хрущева, 6.

- 28 июля на улице Студенческая, 5 и 30.

О времени проведения вакцинации необходимо уточнять по телефонам: 35-00-84 и 35-18-65.