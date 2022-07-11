Курян набирают в батальон материально-технического обеспечения

Подробности можно узнать в военкомате Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области формируется батальон материально-технического обеспечения «Сейм» для поддержки российских войск на территории ЛНР, ДНР и Украины. Батальон будет заниматься подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего, что необходимо российским военнослужащим на передовой.

Идет набор офицерского состава, прапорщиков, сержантов и солдат. При нахождении за пределами России и в зависимости от интенсивности наступательных действий военнослужащий может получить от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Возрастной ценз увеличен до 60 лет, сообщает администрация региона.

Подробности можно узнать в военкомате по месту жительства или непосредственно в пункте отбора на военную службу по контракту по Курской области, расположенном в Курске на улице Союзной, 35.