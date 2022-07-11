В Курске спорткомплекс «Спартак» планируют начать ремонтировать в 2023 году

В 2021 году область выкупила спорткомплекс у профсоюзов Фото: Архив "КП"

11 июля на оперативном совещании губернатор Курской области Роман Старовойт уделил внимание состоянию городского спорткомплекса «Спартак». В 2021 году область выкупила учреждение у профсоюзов, а теперь зданию необходим капитальный ремонт.

- Пока прикрепили «Спартак» к школе фехтования, которая находится рядом, но средств на его содержание и ремонт дополнительно выделено не было, поэтому содержанием занималась сама школа, - говорит глава региона. – Спорткомплекс требует капитального ремонта. Для этого требуется изготовление проектно-сметной документации. Считаю, что это нужно сделать в этом году, чтобы в 2023 поставить «Спартак» на капитальный ремонт.

Губернатор также поручил выделить средства из бюджета Курской области на содержание спорткомплекса, в котором сейчас разными видами спорта занимается большое количество молодежи.