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Общество11 июля 2022 9:43

11 июля в Курске ремонтируют дороги на шести улицах

Возможны затруднения в движении машин
Кристина ГОРБАТЕНКО
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжаются дорожные работы. Ранее КП писала о ремонте улицы Нижней Луговой, сегодня там продолжится демонтаж существующего покрытия.

Всего 11 июля ремонтные работы пройдут на шести улицах. На Кирова, Почтовой и Садовой будут устанавливать бортовые камни. На Чехова продолжится разработка грунта под монтаж бортовых камней. Ночью запланировано фрезерование улицы Димитрова.

В региональном комитете транспорта и дорог сообщают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.