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Происшествия11 июля 2022 9:19

В Курской области директор школы четыре месяца брала взятки у учителей

Идет расследование уголовного дела
Кристина ГОРБАТЕНКО
Женщина получила 59 000 рублей

Женщина получила 59 000 рублей

Фото: Архив "КП"

Курчатовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовные дела в отношении директора школы за получение и вымогательство денежной взятки.

Как сообщают в региональном СУ СК, с сентября по декабрь 2021 года директор одной из школ Курской области получала от учителей денежные взятки за различные привилегии.Так, женщина обещала учителям трудоустройство, покровительство в разных делах и различные послабления в их работе.

- За деньги директор должна была предоставить учителей к поощрительным выплатам, - рассказывают в региональном СУ СК.

В итоге за четыре месяца директор школы в качестве взятки получила не менее 59 000 рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.