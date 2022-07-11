В минувшие выходные в Курской области выявили 30 пьяных водителей

Мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость проводят в регионе постоянно Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курская Госавтоинспекция продолжает работу по пресечению управления транспортными средствами пьяными водителями. Так, в прошедшие выходные дни были организованы очередные профилактические мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость. Подобные рейды Госавтоинспекция проводит постоянно.

- Подобные мероприятия проходят для формирования устойчивого осознания водителями, допускающими подобные нарушения, неотвратимости наказания, - говорят в региональном УГИБДД.

В результате проверки за период с 8 по 10 июля за нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 18 водителей, пять – отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, еще семь водителей задержаны за повторное управление ТС в пьяном виде.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам, не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.