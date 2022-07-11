Курский «Авангард» разгромил в Белгороде местный «Салют»

Летом прошлого года куряне выбили «Салют» из Кубка страны за счет победы с хоккейным счетом 6:0. Фото Вадима СОПИНА.

Вчера, 10 июля, в Белгороде местный «Салют» принимал курский «Авангард». Черноземное дерби проводилось в рамках контрольной встречи перед стартующим 16 июля розыгрышем второй лиги ФНЛ. В итоге наши парни добились разгромной победы (3:0). Точными ударами отметились Агеев (34), Гершун (50) и Игнатенко (55). Кстати, второй сезон кряду «Авангард» крупно побеждает белгородцев. Летом прошлого года куряне выбили «Салют» из Кубка страны за счет победы с хоккейным счетом 6:0.

Кстати, уже 16 июля стартует розыгрыш второй лиги ФНЛ в группе 3. Соперниками наших футболистов на первом этапе турнира станут липецкий «Металлург», брянское «Динамо», тамбовская «Академия футбола», столичный «Строгино», «Рязань», домодедовский «Пересвет», «Сахалин», дубли тульского «Арсенала» и столичной «Родины», «Балашиха», «Космос» из Долгопрудного и «Коломна». Первую официальную встречу куряне проведут дома на стадионе «Трудовые резервы». Соперником будет «Академия футбола». Начало в 18:00.