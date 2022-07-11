В Курске ремонтируют улицу Нижнюю Луговую

Ремонтные работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске дорожники ремонтируют улицу Нижнюю Луговую. Ремонтные работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщают в комитете дорожного хозяйства, подрядная организация приступила к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Согласно условиям контракта всего необходимо будет срезать более 11 000 м2 старого покрытия дороги.

Также на участке обновят дорожное покрытие, крышки люков и решетки ливнеприемников. Помимо этого, установят новые дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку из термопластика.

Всего по национальному проекту в 2022 году в Курске планируют привести в порядок более 50 километров улично-дорожной сети.