Еще 28 курян заразились коронавирусом

В регионе продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусом Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 11 июля, в Курской области коронавирусом заразились еще 28 человек. Всего за все время пандемии в регионе зарегистрирован 119 681 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 164 человека, на ИВЛ – 6 (5 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день в Курской области от ковид всего скончались 2491 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 766 239 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 732 493.