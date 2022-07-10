В Курске начали ремонт улицы Чернышевского

9 июля дорожники приступили к ремонту улицы Чернышевского. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курска. В порядок приведут почти километр проезжей части на участке от улицы Дзержинского до Суворовской. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На первом этапе пройдет удаление старого дорожного покрытия методом холодного фрезерования. Всего предстоит срезать более 6 тысяч квадратных метров. Затем уложат два слоя асфальта.

Также во время ремонта заменят бордюры и люки, установят новые дорожные знаки, восстановят искусственные дорожные неровности. В завершении нанесут разметку из термопластика.

Всего в 2022 году по нацпроекту в Курске отремонтируют 49 улиц общей протяженностью более 50 км. Работы уже ведутся на 22 участках.