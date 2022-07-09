Губернатор Курской области без предупреждения посетил пострадавший от обстрелов ВСУ приграничный район

Утром 5 июля обстрелу со стороны ВСУ подверглись населенные пункты Глушковского района Фото: Архив "КП"

Утром 5 июля обстрелу со стороны ВСУ подверглись населенные пункты Глушковского района. Сейчас на пострадавших объектах идут восстановительные работы. Губернатор Курской области Роман Старовойт у себя в социальных сетях поделился, что 9 июля он без предупреждения посетил Глушковский район и посмотрел, как продвигается восстановление населенных пунктов.

- В селе Попово-Лежачи выполнены практически все работы как по частному сектору, так и по коммунальным объектам. Заменены заборы, отремонтирована кровля и частично стены жилых домов. Не установлены пока пластиковые окна. Их сейчас изготавливают на заводе по индивидуальным размерам. Поставку ждут в среду. Специалисты обещают оперативно приступить к монтажу окон, в том числе и в храме, - говорит глава региона.

По словам губернатора, в поселке Теткино после его последнего визита — прогресс налицо. В многоквартирных домах на территории сахзавода исправили большинство недочетов, на которые жаловались местные жители. Часть — еще в процессе. Сейчас штукатурят стены, разбитые снарядами.

Активно ремонтируют детский сад: заменили забор, восстанавливают фасад здания, устанавливают окна. Через неделю приступят к капитальному ремонту кровли.

- Всего до 5 июля в поселке отремонтировано более 50 крыш жилых домов. В 153 помещениях установлены стекла и 186 пластиковых стеклопакетов, отремонтировано три фасада. На этой неделе полностью восстановлен один магазин, пять многоквартирных и 19 частных домов. В результате всех обстрелов повреждено 12 автомобилей. После необходимой экспертизы их владельцы получат выплаты на ремонт. Одна машина сгорела и не подлежит восстановлению. Ее стоимость компенсируем полностью, - рассказывает Роман Старовойт.

Несмотря на то, что сегодня замечаний по качеству и срокам работ от жителей Глушковского района не поступило, губернатор заявляет, что вопрос по помощи пострадавшим с контроля не снимает.