В Курской области в реке утонул мужчина

Установлено еще одно происшествие на воде Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

08 июля 2022 года в Курчатовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области поступило сообщение о том, что в реке Сейм, расположенной вблизи улицы Примакова в городе Льгове, утонул мужчина 1961 года рождения.

- По данному факту Курчатовским межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщают в региональном СУ СК. – По этому делу также назначена медицинская судебная экспертиза.

Во избежание несчастных случаев, следственное управление в очередной раз обращается ко всем жителям Курской области о необходимости соблюдения всех мер предосторожности на воде.