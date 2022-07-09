«Желтый» уровень террористической опасности в Курской области продлили до 23 июля

Курян просят сообщать о беспилотных летательных аппаратах в службу 112 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

9 июля у себя в социальных сетях губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что «желтый» уровень террористической опасности в регионе продлили до 23 июля.

- Уважаемые куряне! Ситуация на границе остается напряженной. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие «желтого» уровня террористической опасности еще на две недели — до 23 июля, - сказал глава региона. – Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112.

Напомним, «желтый» уровень террористической опасности в Курской области введен с 11 апреля. Как заявлял губернатор, такое решение было принято из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов в Курской области.

- Это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический — красный, - пояснил глава региона. - В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Они необходимы для дополнительной безопасности, в том числе, контроля транспортного потока на границе с Украиной. Усилено патрулирование населенных пунктов.