В Курске в День семьи, любви и верности зарегистрировали более 20 браков

Теперь выездные регистрации можно проводить на Театральной площади Фото: Архив "КП"

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. В этот день узаконить свои отношения хотят многие пары. Не исключением стали и жители Курска.

Как рассказывают в городской администрации, сегодня в ЗАГСе Сеймского округа 21 пара объявлена мужем и женой, тогда как за день можно зарегистрировать не больше 25 браков. Такой ажиотаж вызван еще и тем, что в этом году праздник выпал на пятницу — регистрационный день.

Также сегодня впервые открыли дополнительную площадку для регистрации брака в сквере около памятника Петру и Февронии. Ее можно будет бронировать в летнее время. И уже есть пары, записанные на август.

Еще одну выездную регистрацию провели на Театральной площади.

Дату регистрации можно бронировать за год. Праздничные дни, как правило, лучше занимать заблаговременно.