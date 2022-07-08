В пруду в Курской области утонул мужчина

Мужчина утонул в Большесолдатском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о произошедшей трагедии поступило в Суджанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области 7 июля. В пруду деревни Малый Колодезь Большесолдатского района утонул мужчина 1963 года рождения.

- По данному факту Суджанским межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки. Следователем назначено проведение медицинской судебной экспертизы, - говорят в региональном СУ СК.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Следственное управление в очередной раз напоминает курянам о необходимости соблюдения всех мер предосторожности на воде.