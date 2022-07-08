Под Курском при пожаре погиб местный житель

Предварительная причина пожара – неисправность электроприборов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 7 июля в 21:05. Горел жилой дом в селе Ясная Поляна Хомутовского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ № 44 Хомутовского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии пожарные незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 21:19, справиться с огнем удалось в 21:23.

- В жилом одноэтажном деревянном доме общей площадью 54 м2 повреждена прихожая и кухня на площади 30 м2. Погиб мужчина 1961 года рождения, - сообщили в региональном МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 14 человек и пять единиц техники. В региональном СУ СК сообщили, что предварительная причина пожара – неисправность электроприборов.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».