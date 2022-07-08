В Курске в реке утонул мужчина

Трагедия произошла 8 июля Фото: Архив "КП"

Сообщение о происшествии в реке Тускарь в Курске поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 8 июля в 11:45.

На место происшествия были направлены Аварийно-спасательная служба Курской области, ОГ КЧС и ОПБ Курска, сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи.

Как рассказывают в региональном МЧС, по прибытию спасатели установили, что в реке Тускарь в месте, не оборудованном для купания, утонул мужчина 1960 года рождения.

Привлекалась группировка сил и средств, в составе: десять человек и четыре единицы техники.

Главное управление просит курян быть внимательными и осторожными, соблюдать все меры безопасности при посещении водоемов. При необходимости обращаться по телефону службы спасения «112».