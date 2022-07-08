Куряне на пожертвования закупили спецснаряжение для военных

Гуманитарным грузом также отправили средства гигиены и душевые кабины Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область оказывает поддержку военнослужащим Министерства обороны, погрануправления и Росгвардии. За счет добровольных пожертвований приобретено специальное снаряжение, сообщает администрация региона.

- Для обеспечения безопасности приграничных районов для военных закупаются высокотехнологичные оптические устройства и электроника. В том числе квадрокоптеры, тепловизоры, приборы наблюдения, системы защиты от атак ударных беспилотных летательных аппаратов, а также экипировка. Общая сумма закупленного оборудования составила более семи миллионов рублей, - сказали в Доме Советов.

В поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, в подразделения Российской армии еженедельно доставляются гуманитарные грузы. Так, 7 июля была отправлена очередная партия: свыше двух тонн средств личной гигиены, предметов первой необходимости, а также разборные душевые кабины, вода и другое.