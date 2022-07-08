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Звезды8 июля 2022 9:38

В Курске пройдет городской фестиваль казачьей культуры

Мероприятие развернется на площади имени Рокоссовского
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На праздник приглашают курян и гостей города всех возрастов

На праздник приглашают курян и гостей города всех возрастов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 июля в 14.00 на площади имени К.К. Рокоссовского пройдет городской фестиваль казачьей культуры «Казачья Русь».

В программе:

— концерт творческих коллективов Курска и Курской области

— ярмарка декоративно-прикладного творчества и мастер-классы по народным промыслам

— интерактивная развлекательная программа для детей

— показательные выступления Курского окружного казачьего общества

Фестиваль организован в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы и для сохранения и развития казачьей культуры в Курске, сообщили в мэрии.