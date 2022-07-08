В Курской области от ковид умер 66-летний мужчина

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 8 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 119 590 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 35 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 155 человек, на ИВЛ – четверо.

По оперативным данным оперштаба, с начала пандемии от ковид скончался 2491 человек. В том числе за последние сутки - мужчина 66 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 765 643 человека, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 732 226.