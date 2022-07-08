Стрельбы проходят ежедневно Фото: Светлана ВОЛКОВА

На границе с Украиной в Курской области продолжаются учебные стрельбы. Об этом сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман:

- Российские военнослужащие продолжают ежедневно повышать свое боевое мастерство на территории Рыльского района. 8 июля до 15.00 пройдут учебные стрельбы на специальных полигонах. Прошу соблюдать спокойствие.

7 июля КП сообщала, что в пригороде Рыльска в районе Хомутовского поворота будут слышны взрывы. Однако повода для беспокойства нет, так как причина стрельбы – очередные тактические учения российских военнослужащих.