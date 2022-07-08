Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика8 июля 2022 7:08

В Курской области продолжаются учебные стрельбы

Курян просят сохранять спокойствие
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Стрельбы проходят ежедневно

Стрельбы проходят ежедневно

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На границе с Украиной в Курской области продолжаются учебные стрельбы. Об этом сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман:

- Российские военнослужащие продолжают ежедневно повышать свое боевое мастерство на территории Рыльского района. 8 июля до 15.00 пройдут учебные стрельбы на специальных полигонах. Прошу соблюдать спокойствие.

7 июля КП сообщала, что в пригороде Рыльска в районе Хомутовского поворота будут слышны взрывы. Однако повода для беспокойства нет, так как причина стрельбы – очередные тактические учения российских военнослужащих.