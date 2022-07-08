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Экономика8 июля 2022 6:55

С 1 сентября куряне будут платить за ОДН больше

Жильцы будут покрывать все общедомовые "утечки" из своего кармана
Ольга ДАНИЛОВА
"Коммуналка" для курян станет еще дороже

"Коммуналка" для курян станет еще дороже

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 сентября 2022 года вступят в силу изменения в расчетах платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества многоквартирных домов.

По новым правилам ресурсы, потребленные сверх норматива на ОДН, будут оплачивать не управляющие организации, а собственники. Жильцы будут оплачивать фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, водоотведение.

- Собственникам необходимо провести общие собрания и принять решение о том, как они будут платить: один раз в год или ежемесячно, что будет менее ощутимо. Теперь жильцы будут заинтересованы в том, чтобы экономить ресурсы. В домах, где нет технической возможности для установки приборов учета, система начисления останется прежней – по нормативам, – рассказал начальник ГЖИ по Курской области Игорь Афонькин.

Напомним, с 1 июля в России выросли тарифы на ЖКУ.