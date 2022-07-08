С 1 сентября куряне будут платить за ОДН больше

"Коммуналка" для курян станет еще дороже Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 сентября 2022 года вступят в силу изменения в расчетах платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества многоквартирных домов.

По новым правилам ресурсы, потребленные сверх норматива на ОДН, будут оплачивать не управляющие организации, а собственники. Жильцы будут оплачивать фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, водоотведение.

- Собственникам необходимо провести общие собрания и принять решение о том, как они будут платить: один раз в год или ежемесячно, что будет менее ощутимо. Теперь жильцы будут заинтересованы в том, чтобы экономить ресурсы. В домах, где нет технической возможности для установки приборов учета, система начисления останется прежней – по нормативам, – рассказал начальник ГЖИ по Курской области Игорь Афонькин.

Напомним, с 1 июля в России выросли тарифы на ЖКУ.