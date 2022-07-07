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Деловой Курск7 июля 2022 13:44

Пройдет ярмарка «Курский мед – 2022»

Торговля развернется 6 и 7 августа
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Ярмарки в Курске стали традиционными

Ярмарки в Курске стали традиционными

Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 и 7 августа у гипермаркета «Линия» на улице Энгельса пройдут специализированные ярмарки «Курский мед – 2022».

Посетители смогут купить свежее янтарное лакомство от производителей, а также продукты пчеловодства. Кроме того, пройдет дегустация меда от разных пасек. Запланирована культурная программа. Режим работы ярмарок: с 9:00 до 17:00.

Заявки от пчеловодов области принимает выставочный центр «Курская Коренская ярмарка». Телефоны: 51-25-42, 51-26-15. E-mail: info@kurskyarmarka.ru Подробнее в разделе «Новости» на сайте kurskyarmarka.ru. Участие бесплатное.