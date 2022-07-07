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Спорт7 июля 2022 13:01

Курянин взял "серебро" на Чемпионате России

Соревнования проходят в Хабаровске
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курские спортсмены вновь отличились

Курские спортсмены вновь отличились

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Хабаровске проходит чемпионат России по тяжелой атлетике. У мужчин в весовой категории 96 килограмм второе место занял курянин Виктор Кондратьев.

Поздравляем парня и его тренера Юрия Нескородова!

Ранее КП сообщала, что курянин Арсений Емельянов на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию "Волжские просторы-2022" завоевал четыре золотых медали.

В группе юношей до 17 лет Арсений стал лучшим в дисциплинах кросс-спринт, кросс-лонг, кросс-классика, кросс-многодневный (сумма трех дней).