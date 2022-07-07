В Курской области до границы с Украиной ремонтируют дорогу

На региональной сети продолжают ремонтировать дороги по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Один из объектов находится на стыке двух районов: Октябрьского и Курчатовского. Протяженность участка Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной – 3,5 километра, сообщили в администрации региона.

Трасса является важной транспортной артерией, она пересекает пять районов области: Курский, Октябрьский, Курчатовский, Льговский и Рыльский.

Специалисты приступили к обновлению покрытия проезжей части, укладывают первый слой асфальта. Всего необходимо уложить 6,3 тыс. тонн смеси на выравнивающий слой и более 60 тысяч кубометров асфальтобетонной смеси – на верхний. Также в ходе ремонта здесь установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Работы планируется завершить к концу июля.