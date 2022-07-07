В День семьи, любви и верности в Курске пройдет концерт

Куряне смогут послушать музыку под открытым небом Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 июля, в День семьи, любви и верности, коллектив концертно-творческого центра «Звездный» приглашает курян и гостей города на праздничный концерт. Он пройдет на открытой площадке ТЦ «Манеж» в 16.00.

В исполнении артистов центра прозвучат самые красивые песни о любви. Это будет хорошим подарком и замечательным поводом собраться всей семьей.

В Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова открылся культурно-творческий хобби-центр #АРТерИ_Я.

В этом году #АРТерИ_Я была признана победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь. Гранты 1 сезон» и получила грантовую поддержку в размере 680 000 руб. Автор проекта — сотрудник библиотеки Дарья Оркина.

Проект направлен на развитие творческих способностей юных курян в возрасте 12-15 лет и включает в себя широкий спектр мероприятий: интенсивы, практикумы, тренинги, мастер-классы, пленэры, экскурсии, персональные выставки и конкурсы. Он позволит создать уникальный сборник творческих работ «Курск на пути к 1000-летию: взгляд молодежи», который пополнит фонды муниципальных и школьных библиотек областного центра, сообщили в мэрии.