Рисунки юных курян украсят салоны курских троллейбусов

21 августа курский троллейбус отметит 50-летний юбилей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

21 августа 2022 года курский троллейбус отметит 50-летний юбилей. В преддверие этого события в региональном комитете транспорта и дорог объявили два творческих конкурса.

Первый – конкурс детского рисунка «Курский троллейбус глазами детей». Принять в нем участие могут дети от пяти до 16 лет. Самые креативные работы будут размещены в общественном транспорте Курска и музее городского электрического транспорта, а их авторы получат призы.

Для участия необходимо нарисовать троллейбус; подписать рисунок: как вас зовут, сколько вам лет и свой контактный телефон; сфотографировать или отсканировать рисунок.

Второй – конкурс стихотворений «Мой любимый транспорт». Участие может принять каждый желающий.

Прислать рисунки и стихи можно на электронную почту eltranskursk@mail.ru или по адресу: улица Кавказская, дом № 41.

Работы принимаются до 7 августа 2022 года. Результаты конкурса объявят 15 августа.