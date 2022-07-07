Курская область продолжает восстанавливать социальные объекты в Первомайском районе ДНР

В начале июня 2022 года Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР Фото: Архив "КП"

В начале июня 2022 года Курская область взяла шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики. Регион оказывает помощь в восстановлении ключевых объектов района.

Так, в амбулатории в Урзуфе уже выполнили внутреннюю отделку помещений и провели коммуникации. Сейчас территорию подготавливают для благоустройства: укладки тротуарной плитки, озеленения.

В селе Стародубовка специалисты восстанавливают здание ФАПа. Как сообщают в областной администрации, внутри уже заменили перегородки, в двух помещениях уложили новую плитку, доставили новые металлические входные двери. Помимо этого, заказаны новые окна и межкомнатные двери.

Начались работы и по восстановлению детского сада в селе Камышеватое. Заказаны необходимые материалы, проводится благоустройство территории. А в Мангушской школе №2 приводят в норму коммуникации, электрику, ведутся работы и в ЦРБ. Работы на этих объектах должны завершить к началу отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что специалисты определили ряд объектов в Первомайском районе ДНР, которые отремонтируют в первую очередь. Это четыре детских сада, 12 школ, амбулатория, ФАПы, четыре дома культуры, одно административное здание и школа искусств. Восстановление будет проводиться поэтапно.