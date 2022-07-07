В Курске около памятника Кате Зеленко высадят 584 кустарника

Также на участке появятся пандусы и стенд с информацией о летчице Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются работы по благоустройству территории по улице Ленина около Курской областной библиотеки имени Н.Н. Асеева. Сейчас рабочие приступили к благоустройству участка со стороны улицы Кати Зеленко. Как сообщают в областной администрации, уже выполнили демонтаж покрытий и завезли бортовой камень с плиткой.

На участке около памятника Кате Зеленко заменят мощение и округлят углы зеленых зон, благодаря чему расширится пешеходная зона. Также появятся пандусы для маломобильных групп населения и стенд с информацией о летчице.

Помимо этого, установят лавочки и урны. Взамен снесенных аварийных и больных деревьев высадят 42 новых, а также — 584 кустарника.

Работы по озеленению выполнят и на участке между зданиями Курской епархии и библиотеки имени Н.Н Асеева. Там уже изменили конфигурацию пешеходных дорожек, уложили новую тротуарную плитку, смонтировали освещение и систему полива. В сквере установили памятник «Сынам полков». Осенью высадят новые деревья и кустарники.