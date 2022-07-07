В Курской области автомобиль сбил пенсионера

Мужчину госпитализировали с травмами Фото: Архив "КП"

По данным регионального УГИБДД, 6 июля, примерно в 19:15 на улице Ленина города Обоянь, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «ИСУЗУ», сбил пешехода 1957 года рождения.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Всего 6 июля в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Мантуровском районе. По предварительным данным, примерно в 09:50, на 44 км автодороги «Лукьяновка-Тим» мотоцикл «Хонда», под управлением пьяного водителя 1991 года рождения, столкнулся с автомобилем «КАМАЗ-5320» с прицепом, за рулем которого был водитель 1972 года рождения. Сообщается, что водитель мотоцикла не имел водительских прав.

В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован с травмами.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Буден дана правовая оценка действиям участников происшествий.