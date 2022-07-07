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Общество7 июля 2022 8:16

Двое курян оштрафованы за нарушения требований пожарной безопасности

Мужчины жгли мусор и сухую траву
Кристина ГОРБАТЕНКО
На территории Курска действует четвертый класс пожарной опасности

На территории Курска действует четвертый класс пожарной опасности

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 29 июня распоряжением администрации города на территории Курска введен особый противопожарный режим. Жаркая погода без осадков способствует высокому риску пожаров, поэтому в областном центре действует четвертый класс пожарной опасности.

В связи с этим в городе сотрудники регионального МЧС регулярно проводят профилактические рейды. Так, за минувшие сутки сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы было составлено два административных материала за нарушения требований пожарной безопасности.

Как рассказывают в региональном МЧС, на территории Каменского сельского совета Обоянского района был выявлен местный житель, который сжигал мусор в непосредственной близости от жилого строения. А в Черемисиновском районе курянин сжигал сухую траву, не соблюдая требований пожарной безопасности.

В обоих случаях мужчины привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.