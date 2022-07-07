В пригороде Рыльска Курской области проходят учебные стрельбы

7 июля в Курской области будут слышны взрывы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

7 июля в пригороде Рыльска в районе Хомутовского поворота будут слышны взрывы. Однако повода для беспокойства нет, так как причина стрельбы – очередные тактические учения российских военнослужащих. Об этом у себя в социальных сетях сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман.

Местных жителей просят не волноваться и отнестись к происходящему с пониманием.

Добавим, вчера, 6 июля, Андрей Лисман информировал о том, что учебные стрельбы российских военнослужащих на специальных полигонах Рыльского района проходят ежедневно. Однако время, в которые проходят стрельбы, периодически меняется.