Еще 32 курянина заболели коронавирусом

В регионе продолжают фиксировать новые случаи заболевания COVID-19 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 7 июля, в Курской области коронавирусом заразились еще 32 человека. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 119 555 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 161 человек, на ИВЛ – 5 (5 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2490 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 765 216 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 731 982.