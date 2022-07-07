7 июля в Курске ремонтируют дороги на семи улицах

Работы проходят по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются ремонтные работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Сегодня, 7 июля, ремонтировать будут сразу семь участков.

Так, на улице Малиновой приступят к укладке верхнего слоя асфальта, а на Менделеева будут обустраивать съезды. На улицах Кирова, Почтовой, Пионеров и Садовой продолжится установка бортовых камней. На Тускарной будет выполнять устройство тротуара.

В региональном комитете транспорта и дорог, предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Также возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.