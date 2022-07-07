Под Курском сгорел автомобиль

Пожар ликвидировали за три минуты Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 7 июля в 01: 02. В селе Охочевка Щигровского района на улице Первомайской горел легковой автомобиль.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 13 ПСЧ города Щигры, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

По прибытию пожарные незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 01:24, справиться с огнем удалось в 01:27. К ликвидации возгорания привлекались 14 человек и четыре единицы техники.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, в результате пожара огнем уничтожен весь автомобиль «ВАЗ 2114». Причина произошедшего устанавливается.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».