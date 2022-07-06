В Курске в Ермошкином озере утонула десятилетняя девочка

Ребенок находился на пляже вместе с отцом
Фото: Архив "КП"
Трагедия произошла 6 июля на улице 1-я Ламоновская. На место происшествия были направлены оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Курска, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи.
Спасатели извлекли девочку из воды и доставили в больницу. Однако спасти ребенка не удалось
В региональном СУ СК сообщают, что девочка была вместе со своим отцом, который в момент, когда ребенок был в воде, сидел на пляже. Через некоторое время, увидев отсутствие дочери, мужчина обратился к спасателям.
Следователем назначено проведение медицинской судебной экспертизы. В рамках проводимой проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».