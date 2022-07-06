Еще один курянин погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Младший сержант погиб при выполнении воинского долга Фото: материалы пресс-служб

Очередную трагическую новость сообщили в городской администрации. Стало известно о гибели в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины еще одного курянина. Житель Курска – младший сержант, старший разведчик-сапер — Егор Тухленков погиб при выполнении воинского долга.

Егор родился 5 мая 1995 года в Курске. Окончил гимназию № 44, затем КГСХА. После службы в армии заключил контракт.

Два дня назад, 4 июля, КП сообщала о гибели в ходе спецоперации старшего лейтенанта Павла Должикова. Военнослужащего не стало 24 июня.

Павел – житель Дмитриевского района, родился он в Харькове в 1989 году. В 2014 переехал на постоянное место жительства в Россию. С 2015 по 2016 год проходил срочную службу, после чего остался служить по контракту.