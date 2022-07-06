Курский школьник – в числе победителей всероссийского конкурса молодежных авторских проектов

Конкурс призван привлечь молодежь к участию в разных сферах жизни страны и родного края Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

XIX Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна - моя Россия», призван привлечь молодежь к участию в разных сферах жизни страны и родного края. Авторы лучших проектов получают образовательные гранты, льготы при поступлении в российские вузы, а также возможность стажировки и трудоустройства в российских компаниях.

В этом году среди победителей конкурса – наш земляк, сообщают в городской администрации. Кирилл Глотов учится в 9Б классе лицея № 6 имени М.А. Булатова. Мальчик занял второе место в конкурсе в номинации "Моя гостеприимная Россия" (первая возрастная категория – до 18 лет).