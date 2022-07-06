На территории Курска сохраняется пятый класс пожарной опасности

Курянам напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности в лесах Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным регионального Гидрометцентра на территории Курска продолжает сохраняться пятый класс пожарной опасности, который был введен 29 июня. Даже прошедшие вчера дожди не способствовал его снижению, так как выпавшие осадки распределились неравномерно по городу, и их оказалось недостаточно, чтобы напитать землю влагой.

Специалисты комитета городского хозяйства продолжают контролировать пожарную обстановку в лесах. С начала пожароопасного сезона было проведено более 860 патрулирований. Как сообщают в областной администрации, своевременно ликвидировать удалось пять угроз перехода огня на земли государственного лесного фонда.

Комитет природных ресурсов напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Штрафы за их нарушение составляют: для граждан от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тысяч, для юрлиц от 100 до 400 тысяч рублей.

В местах въезда в леса установлены запрещающие аншлаги. В урочище Моква, где расположены детские оздоровительные лагеря и санатории, организовано круглосуточное дежурство огнеборцев.

В случае обнаружения лесного пожара сообщить о нем можно по номеру регионального диспетчерского пункта: 8-4712-53-04-25 либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.