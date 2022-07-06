В Курске на Утином острове косят траву

Набережную начали приводить в порядок Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Не раз куряне в социальных сетях жаловались на состояние набережной Утиный остров, которая находится в центре города. Горожане сообщали, что за зоной отдыха давно никто не ухаживает и она зарастает травой.

И вот, в комитете городского хозяйства сообщили, что набережную наконец-то начали приводить в порядок. В рамках заключенного муниципального контракта подрядная организация приступила к покосу сорной травы. Покос проводится вдоль берегов реки Тускарь на участке по улице Стрелецкая Набережная в районе общественной территории Утиный остров.

Работы по покосу общественных территорий носят плановый характер и выполняются по графику.